Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Am Donnerstag (29.12.) kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer aus Hannover befuhr die B 27 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Hünfeld. In Höhe der Anschlussstelle A 7 wollte er sein Fahrzeug wenden. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Dacia-Fahrer aus Geisa die B 27 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der BMW-Fahrer geriet beim Wenden in den Gegenverkehr und stieß mit dem Dacia zusammen. Beide Insassen des Dacia wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe circa 8.600 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Von Fahrbahn abgekommen

Hauneck. Am Donnerstag (22.12.), gegen 23.40 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Hyundai aus Bad Hersfeld die Hersfelder Straße aus Richtung Hauneck kommend in Richtung B 27 Bad Hersfeld. Er kam aus bisher ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild und kam schließlich am Graben der B 27 zum Stehen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bestand. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montag (26.12.), 18 Uhr, bis Dienstag (27.12.), 16 Uhr, stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen einen im Grünen Weg geparkten grauen Skoda Octavia einer Firma aus Kirchheim. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle, oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg-Lispenhausen. Am Donnerstag (29.12.), gegen 13.45 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Tankstellengelände in der Nürnberger Straße. Nun versuchte der unbekannte Fahrer seitlich an dem Tankstellengebäude vorbeizufahren, um auf die Rückseite zu gelangen. Hierbei fuhr er durch eine Engstelle zwischen einem parkenden Lieferwagen und einem ebenfalls parkenden schwarzen Mazda aus Malsfeld. Der Verursacher fuhr zu weit nach rechts, stieß gegen die Fahrertür des Mazda und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell