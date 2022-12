Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Firmengebäude - Taschendiebstahl - Brand eines Altkleidercontainers

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (29.12.) in der Reesbergstraße in ein Firmengebäude ein. Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten mehrere Büroräume. Sie stahlen Bargeld und hinterließen circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Taschendiebstahl

Fulda. Am Donnerstag (29.12.), gegen 21.35 Uhr, wurde eine 58-jährige Frau aus Künzell in der Marienstraße im Stadtteil Horas Opfer eines Taschendiebstahls. Die Frau war dort zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als die plötzlich von hinten von einem Unbekannten angerempelt wurde. Die Künzellerin drohte zu stürzen, woraufhin der Täter sie am Arm ergriff, um sie augenscheinlich davor zu bewahren. Danach verschwand der Unbekannte zügig im Dunkeln. Wenig später stellte die 58-Jährige fest, dass ihr die Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen worden war. Die Geschädigte kann den Täter folgendermaßen beschreiben: männlich, circa 35 Jahre alt, etwa 185 cm groß, dunkelhaarig, normale Statur, bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer Jeans, schwarzen Stiefeln und Handschuhen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand eines Altkleidercontainers

Flieden. Am Donnerstag (29.12.), gegen 18.30 Uhr, kam es in der Schlüchterner Straße zu einer Sachbeschädigung eines Altkleidercontainers. Unbekannte Täter hatten vermutlich entflammbare Substanzen in den Altkleidercontainer geworfen, der daraufhin anfing im Inneren zu brennen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch die Hitzeentwicklung kam es zum Sachschäden am Container in Höhe von circa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter Telefon 06655/96880.

