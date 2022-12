Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Zwischen dem 27. Dezember, 19:30 Uhr und dem 28. Dezember, 15 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden in Höhe von circa 500 EUR entstand. Ein 29-Jähriger aus Fulda parkte seinen schwarzen Mercedes in der Blücherstraße, Höhe der Hausnummer 1, in Fahrtrichtung Leipziger Straße. Als er am nächsten Tag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden hinten links fest. Vermutlich beschädigte ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Mercedes. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661/105-2301.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Im Zeitraum vom 25. Dezember, 20 Uhr bis zum 26. Dezember, 19 Uhr touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren einen geparkten blauen Mazda, welcher auf einem Parkplatz in der Bürgerstraße parkte. Der Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623/937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am 27. Dezember, gegen 7:30 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Corsa die Landesstraße von Wernges kommend in Richtung Maar. Auf der glatten Fahrbahn verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich der Corsa und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich die 19-jährige Fahrerin leicht. Sie wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Polizeistation Lauterbach

