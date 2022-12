Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Pkw-Fahrerin nach Verkehrsunfall in Schwerin verletzt

Schwerin (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am gestrigen Tag eine 21-jährige Frau aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim.

Die Deutsche hatte mit ihrem Wagen an der roten Ampel der Pampower Straße in Höhe der Einmündung Schweriner Straße in Krebsförden gehalten. Von hinten fuhr dann eine 71-jährige Frau, ebenfalls im Kreis Ludwigslust-Parchim wohnend, auf das Fahrzeug der Wartenden auf. Die 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht; die 71-jährige Deutsche blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden, die Polizei beziffert die Gesamtschadenshöhe auf ca. 30.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell