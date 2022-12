POL-OH: Gartenhüttenbrand

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bei der folgenden Meldung wurde der Straßenname ergänzt: Bad Hersfeld. In einer Kleingartenanlage im Seilerweg brachen Unbekannte zwischen Sonntagabend (25.12.) und Montagabend (26.12.) in mehrere Gartenhütten ein und verursachten mehrere hundert Euro Sachschaden. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon ...

