Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gartenhütten

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. In einer Kleingartenanlage brachen Unbekannte zwischen Sonntagabend (25.12.) und Montagabend (26.12.) in mehrere Gartenhütten ein und verursachten mehrere hundert Euro Sachschaden. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

