Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung durch Graffiti - Lkw-Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Fulda. Am Mittwochabend (28.12.) wurden ein Altkleidercontainer und zwei Stromkästen in der Leipziger Straße, Höhe der Hausnummer 148, mit Farbe beschmiert. Die Tat wurde von einem Zeugen beobachtet, der die beiden Täter folgendermaßen beschreibt: sie waren männlich, circa 180 cm groß, maskiert und dunkel bekleidet. Es entstand circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Kennzeichen gestohlen

Hilders. Unbekannte stahlen am Mittwochmorgen (28.12.), zwischen 8.45 Uhr und 10.30 Uhr, in der Straße "Sandenhof" das hintere amtliche Kennzeichen FD-XD 453 eines Lkw und stachen den vorderen linken Reifen des Fahrzeugs platt. Es entstand circa 180 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell