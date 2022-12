Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Vollbrand einer Scheune in Großenlüder

Am Mittwoch, dem 28.12. gegen 21.10 Uhr wurde der Feuerwehr in Fulda der Brand einer Scheune im Ortskern von Großenlüder - Bimbach gemeldet. Aus ungeklärter Ursache geriet der Scheunenanbau von einem Wohnhaus in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und die Nachbargebäude verhindert werden. Die Gebäudeeigentümerin wurde von ihren Nachbarn auf den Brand aufmerksam gemacht und konnte unverletzt ihr Wohnhaus verlassen. Die Scheune wurde durch den Brand völlig zerstört. Der Sachschaden wird auf mindestens 100.000 Euro geschätzt. Insgesamt waren über 100 Feuerwehrleute aus dem Landkreis und der Stadt Fulda im Einsatz.

gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Polizeistation Fulda, Hübscher, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell