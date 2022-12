Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Container aufgebrochen - Autokennzeichen gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Container aufgebrochen

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen am Dienstag (27.12.), gegen 5.10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Homberger Straße einen Container auf und stahlen pyrotechnische Gegenstände. Nach derzeitigen Erkenntnissen nutzten die Täter zum Abtransport des Diebesguts einen schwarzen 5er BMW. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. In der Straße "Zum Tanneneck" stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (27.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-J 265 eines weißen Renault Zoe. Das Auto stand im Hinterhof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Friedewald. Zwischen Freitagabend (23.12.) und Dienstagmorgen (27.12.) stahlen Unbekannte die amtlichen Kennzeichen HEF-MD 70 und HEF-MD 29 von zwei Transportern, die auf einem Firmengelände in der Straße "Im Gewerbegebiet" abgestellt waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell