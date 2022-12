Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Pkw aufgebrochen

Fulda (ots)

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (23.12.) und Dienstagmorgen (27.12.) in ein Firmengebäude in der Michael-Henkel-Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Eichenzell. Im Almusweg im Ortsteil Büchenberg brachen Unbekannte zwischen Sonntag (25.12.) und Dienstagmorgen (27.12.) in ein Vereinsheim ein. Die Täter gelangten über ein Fenster ins Gebäude und stahlen eine Musikbox, einen Laptop und Bargeld im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Es entstand circa 700 Euro Sachschaden.

Einbruch in Behördengebäude

Fulda. In der Nacht zu Dienstag (27.12.) brachen Unbekannte in ein Behördengebäude in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zum Haus und durchsuchten verschiedene Büros. Sie stahlen Fahrzeugschlüssel und einen grauen Ford Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen FD-LK 1092, der auf einem Parkplatz vor dem Gebäude abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 8.000 Euro.

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. In der Huberstraße brachen Unbekannte zwischen Freitagmorgen (23.12.) und Sonntagabend (25.12.) in ein Vereinsheim ein. Die Täter beschädigten ein Fenster, um ins Gebäude zu gelangen. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 800 Euro Sachschaden.

Pkw aufgebrochen

Fulda. Am Dienstag (27.12.), zwischen 17 Uhr und 22.30 Uhr, brachen Unbekannte einen Pkw in der Florenberger Straße auf. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und stahlen eine Geldbörse. Es entstand circa 120 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell