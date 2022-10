POL-W: W Zusammenstoß von Fußgängerin und Fahrrad auf der Trasse

Wuppertal (ots) - Am Montag (10.10.2022) kam es gegen 13:05 Uhr auf der Bergstraße in Wuppertal zu einem Diebstahl aus einem geparkten Auto. Ein Täter wurde festgenommen und eine Wohnung durchsucht. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Mittag zwei Personen, die an einem geparkten Fahrzeug hantierten. Während ein Mann "Schmiere stand", griff der andere Mann ...

