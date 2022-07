POL-RE: Herten/Köln/Kreis Kleve: Vermisste 15-Jährige wieder da

Recklinghausen (ots) - Die Mitarbeiterin eines Geldinstituts in Haltern am See verhinderte sprichwörtlich in letzter Minute einen Betrug. Am Dienstagvormittag rief eine unbekannte Frau einen 85-jährigen Mann aus Haltern am See (Stadtteil Sythen) an und gab sich als Enkeltochter aus. Am Telefon wurde erklärt sie habe einen Autounfall gehabt und benötige nun mehrere ...

