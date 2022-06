POL-PDTR: Vandalismus am Spielplatz

Reinsfeld (ots) - Am Donnerstag, den 16.06.2022, gg.14.59 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Hermeskeil über die Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung im Waldbereich zwischen der Kapellenstraße in Reinsfeld und dem Rösterkopf gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ca. 50-60 Meter Totholz/Winterbruch in Brand geraten sind. Zur Brandursache können bislang keine konkreten Angaben gemacht werden. Die durch die Kriminalpolizei geführten Ermittlungen dauern an. ...

