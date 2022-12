Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Motorroller gestohlen - Einbrüche - Kennzeichendiebstahl - Fahrzeugbrand

Hersfeld-Rotenburg (ots)

E-Scooter gestohlen

Bad Hersfeld. Am Freitag (23.12.), zwischen 9 Uhr und 15 Uhr, stahlen Unbekannte aus einer Garage in der Rosengasse zwei Segway E-Scooter des Herstellers Seat in den Farben schwarz-rot. Das Diebesgut hatten einen Wert von circa 1.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Motorroller gestohlen

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Samstag (24.12.) stahlen Unbekannte in der Lambertstraße zwei Kleinkrafträder - einen Roller des Herstellers Xiamen in den Farben rot-schwarz mit dem Versicherungskennzeichen 707 VPP und einen Roller des Herstellers Yamaha in der Farbe schwarz mit dem Versicherungskennzeichen 893 VSH. Die Zweiräder standen am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Unbekannte brachen zwischen Freitagmorgen (23.12.) und Samstagmittag (24.12.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dudenstraße ein. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt ins Haus und hebelten eine Wohnungstür auf. Sie stahlen einen Fernseher und einen Spielautomaten im Gesamtwert von circa 500 Euro und verursachten rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Autowerkstatt

Bebra. Zwischen Donnerstagnachmittag (22.12.) und Freitagmorgen (23.12.) brachen Unbekannte in der Philipp-Reis-Straße in eine Autowerkstatt ein. Die Täter schlugen ein Bürofenster ein und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Philippsthal. Unbekannte stahlen zwischen Sonntagmorgen (25.12.) und Montagmorgen (26.12.) die amtlichen Kennzeichen KS-D 2245 von einem Peugeot 208. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer Pflegeinstitution in der Rathausstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugbrand

Bad Hersfeld. In der Nacht zu Dienstag (27.12.), gegen 2.05 Uhr, kam es in der Sternerstraße zu einem Fahrzeugbrand. Der entsprechende VW EOS stand dort am Straßenrand vor einem Wohnhaus. Die Feuerwehr Bad Hersfeld konnte das Feuer zeitnah löschen, am Auto entstand jedoch erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Bad Hersfeld die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell