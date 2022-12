Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallbericht der Polizeistation Rotenburg

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Am Sonntag, den 25.12.2022, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Alheimer die B 83 aus Richtung Alheim kommend in Fahrtrichtung Rotenburg an der Fulda. Nach einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Unfallfahrer kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Böschung, überschlug sich und kam nach circa 100 m im Graben zum Stehen. Der Fahrer kam schwerverletzt in das Klinikum nach Bad Hersfeld. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs wurde die Feuerwehr zur Unterstützung hinzugezogen, weiterhin musste die B 83 für eine Stunde halbseitig gesperrt werden.

(Berichterstatter: PSt. Rotenburg an der Fulda, Christ, POK)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

