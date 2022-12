POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am Sonntag, den 25.12.2022, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 22-jähriger Alheimer die B 83 aus Richtung Alheim kommend in Fahrtrichtung Rotenburg an der Fulda. Nach einer langgezogenen Linkskurve verlor der Fahrer vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Unfallfahrer kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr die ...

mehr