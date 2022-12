Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung - Einbrüche - Pedelec gestohlen

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an öffentlichem Gebäude

Fulda. In der Schillerstraße warfen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (22.12.) und Freitagmorgen (23.12.) Steine gegen ein Fenster eines öffentlichen Bürogebäudes. Dabei entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. In der Schlitzer Straße im Stadtteil Horas brachen Unbekannte am Freitagabend (23.12.) in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter drangen über eine Terrassentür ins Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen Schmuck sowie Elektronikgeräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und hinterließen circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Zwischen Freitagnachmittag (23.12.) und Sonntagnachmittag (25.12.) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in der Daimler-Benz-Straße ein. Die Täter verschafften sich über ein Fenster im Bereich des Haupteingangs Zutritt zum Haus, durchsuchten mehrere Räume und verursachten dabei circa 15.000 Euro Sachschaden. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Hilders. Unbekannte brachen am Montagmorgen (26.12.), gegen 5.15 Uhr, in ein Bürogebäude in der Straße "Aixfeld" im Ortsteil Simmershausen ein. Die Täter hebelten die Zugangstür zum Gebäude auf und durchsuchten die Geschäftsräume. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen circa 2.400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kletterhalle

Petersberg. Am Montagnachmittag (26.12.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in den Tagen zuvor versucht hatten in eine Kletterhalle in der Goerdelerstraße einzubrechen. Die Täter beschädigten dabei ein Fenster und verursachten circa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Petersberg. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Felsenkeller" wurde am Montagabend (26.12.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter brachen eine Terrassentür auf und stahlen Schmuck sowie Kosmetik im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand circa 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Montag (26.12.), zwischen 4 Uhr und 4.45 Uhr, in der Bahnhofstraße ein Pedelec der Marke Fischer. Das weiße Mountainbike im Wert von circa 1.500 Euro stand an einem Fahrradabstellplatz und war mit zwei Schlössern gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Arztpraxis

Fulda. Eine Arztpraxis in der Otfrid-von-Weißenburg-Straße wurde zwischen Montagabend (26.12.) und Dienstagmorgen (27.12.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter warfen die Scheibe eines Fensters ein, um ins Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand circa 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell