Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bewegungsmelder beschädigt - Mini-Traktor gestohlen - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Fahrzeugbrand

Vogelsbergkreis (ots)

Bewegungsmelder beschädigt

Lauterbach. Unbekannte beschädigten in einem Parkhaus in der Straße "Eselswörth" zwischen Donnerstagabend (22.12.) und Samstagmorgen (24.12.) mehrere Bewegungsmelder im Gesamtwert von rund 1.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mini-Traktor gestohlen

Kirtorf. Aus einer Laube auf einem Privatgrundstück in der Straße "Mühlgässchen" im Ortsteil Ober-Gleen stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (24.12.) einen roten Mini-Traktor des Herstellers Kioti mit angehängtem Schlegelmulcher der Marke DELEKS im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schotten. Ein Einfamilienhaus in der Vogelsbergstraße wurde am Samstagabend (24.12.), zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr, zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter scheiterten mit ihren Hebelversuchen an der Haustür, verursachten jedoch circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrzeugbrand

Homberg (Ohm). In der Nacht zu Samstag (24.12.) kam es in der Straße "Neuer Weg", gegen 2.20 Uhr, vor einer Lagerhalle zum Brand eines VW Golf 2. Die Feuerwehr konnte die Flammen zeitnah löschen, am älteren Auto entstand circa 300 Euro Sachschaden. Die Kriminalpolizei Alsfeld hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell