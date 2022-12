POL-OH: Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots) - Einbruch in Firmengebäude Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagabend (23.12.) und Dienstagmorgen (27.12.) in ein Firmengebäude in der Michael-Henkel-Straße ein. Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten mehrere Räume. Was genau gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder ...

