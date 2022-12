Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Fulda. Ein 18-jähriger Nissan-Fahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf und ein 28-jähriger VW-Fahrer aus Wächtersbach erlitten bei einem Unfall am Dienstag (27.12.) leichte Verletzungen. Der 18-jährige Nissan-Fahrer wollte gegen 20.50 Uhr Höhe der Frankfurter Straße 136 nach links auf die Frankfurter Straße in Richtung Stadtmitte einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 28-jährigen VW-Fahrer, welcher die Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Bronnzeller Kreisel/B 27 befuhr. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Ein weißer Skoda Fabia wurde am Freitag (16.12.), gegen 5.30 Uhr, in der Dr.-Kopp-Straße, Höhe Hausnummer 8, auf einem Parkstreifen abgestellt. Als die Fahrzeughalterin am Samstag (24.12.), gegen 10 Uhr, zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Unfallschaden - seitlich vorne links - fest. Vermutlich stieß ein Fahrzeug beim Rangieren oder Einparken gegen den Skoda und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Ein grauer Skoda Oktavia wurde am Mittwoch (28.12.), gegen 2.30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Skoda war in der Adalbertstraße am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 9 zum Parken abgestellt worden. Zum Unfallzeitpunkt wurde eine Zeugin durch einen lauten Knall wach und konnte beobachten, wie ein weißer Kastenwagen rückwärts gegen den geparkten Skoda stieß. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Leipziger Straße fort, hielt aber nochmal kurz an, stieg aus und begutachtete seine linke Fahrzeugseite. Dann kam eine weitere Person und stieg als Beifahrer in den Kastenwagen ein. Anschließend entfernte sich der Fahrer des weißen Kastenwagens unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Künzell. Ein blauer Ford Mondeo Kombi wurde in der Zeit von Montag (26.12.), 19.45 Uhr, bis Dienstag (27.12.), 1.20 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Ford parkte in der Diorolfstraße auf dem Parkplatz einer Gaststätte. Rechts neben dem Ford waren noch Parkmöglichkeiten für zwei weitere Fahrzeuge. Der Ford wurde in diesem Zeitraum seitlich hinten rechts von einem unbekannten Fahrzeugführer, bei dem es sich eventuell auch um einen Radfahrer handeln könnte, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am 22. Dezember, zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, parkte ein 63-jähriger Fahrer seinen Daimler C250d auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte sein Fahrzeug - Stoßstange, Kotflügel und Beleuchtungseinrichtung vorne rechts - und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Nentershausen. Am Dienstag (27.12.), gegen 11 Uhr, befuhr ein Daimler-Fahrer aus Nentershausen die K 54 aus Nentershausen-Mönchhosbach kommend, um in Richtung L 3249 einzubiegen und in Richtung Sontra-Hornel weiterzufahren. Hierbei übersah er einen Golf-Fahrer, ebenfalls aus Nentershausen, welcher auf der vorfahrtsberechtigten L 3249 in Richtung Nentershausen-Weißenhasel fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Daimler-Fahrer wurde leichtverletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Eine Mitfahrerin in dessen Pkw wurde ebenfalls leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beträgt circa 12.000 Euro.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Ulrichstein. Am 24. Dezember, gegen 13 Uhr, befuhr ein 86-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Landstraße von Ulrichstein herkommend und wollte am Ulrichsteiner Kreuz nach links auf die Landstraße in Richtung Rebgeshain abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er einen 51-jährigen Motorradfahrer, welcher mit seiner BMW die Landesstraße in Richtung Schotten befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von circa 5.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

