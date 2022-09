POL-HS: PKW-Brände auf Firmengelände

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Am 08. September (Donnerstag) drangen Unbekannte über ein Kellerfenster zwischen 20 Uhr und 22.45 Uhr in ein Haus an der Ludwigstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Sie entwendeten unter anderem mehrere Autoschlüssel sowie Bargeld. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

