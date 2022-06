Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Roller gestohlen - Kennzeichen "FD-HD 1973" entwendet - Einbruch in Firmengebäude - Schmierereien an Schule

Fulda (ots)

Roller gestohlen

Neuhof. Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch (08.06.), zwischen 14.20 und 18.20 Uhr, auf noch nicht bekannte Weise einen roten Roller des Herstellers Peugeot. Das Fahrzeug war vor einem Wohnhaus in der Kettelerstraße geparkt und hat einen Wert von rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen "FD-HD 1973" entwendet

Petersberg. Von einem roten VW Touran entwendeten unbekannte Täter die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-HD 1973". Das Fahrzeug war von Dienstagnacht (07.06.) bis Mittwochabend (08.06.) auf einem Parkplatz in der Goerdeler Straße abgestellt gewesen. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Firmengebäude

Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (08.06.) brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Steubenallee ein. Nachdem vorerst im rückwärtigen Bereich zwei Fenster beschädigt wurden, schlugen sie mittels unbekanntem Werkzeug ein weiteres Fenster im vorderen Bereich ein. Über dieses gelangen sie in die dortige Werkstatt. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten mit Diebesgut im Gesamtwert von circa 750 Euro, darunter eine geringe Menge Bargeld, Kupferkabel sowie einen E-Roller, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schmierereien an Schule

Hünfeld. Zwischen Montag (06.06.) und Dienstag (07.06.) kletterten unbekannte Täter auf das Flachdach einer Schule im Ostlandring. Dort schmierten sie Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf die Folie des Daches und entwendeten einen Gartenstuhl. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell