Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Eichenzell (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (07.06.), gegen 09.30 Uhr, in Eichenzell-Welkers im Kreuzungsbereich der Bürgermeister-Schlag-Straße und der Straße Am Langen Acker ereignete.

Ein 21-jähriger Mann aus Ebersburg befuhr mit seinem LKW bis 3,5 t, einem VW Crafter, in Eichenzell die Bürgermeister-Schlag-Straße in Fahrtrichtung der Straße Am Langen Acker und wollte nach links in diese einbiegen.

Beim Einbiegen nach links übersah der Crafterfahrer nach derzeitigem Kenntnisstand einen PKW, VW UP, der die Straße Am Langen Acker in Fahrtrichtung Bürgermeister-Ebert-Straße befuhr. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge, wobei der VW UP herumgeschleudert wurde und erst auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam.

Glücklicherweise wurde sowohl der 21-jährige Unfallverursacher, als auch der Fahrer des VW UP, ein 26-jähriger Mann aus Eichenzell, nur leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert und nach ärztlicher Behandlung von dort aus wieder entlassen.

Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda, Tel.: 0661-105 2300

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell