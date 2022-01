Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Linienbus touchiert Straßenlaterne am Maiplatz

Plettenberg (ots)

Ein Linienbus beschädigte heute gegen 17:45 Uhr im Bereich Busbahnhof Grünestraße am Maiplatz eine Straßenlaterne. Die Feuerwehr rückte zur Amtshilfe der Polizei und anschließender Sicherung der Gefahrenstelle der noch unter Spannung stehenden Laterne aus. Da die Laterne zur Entfernung zunächst spannungsfrei geschaltet werden musste, wurde der Elektriker des städtischen Baubetriebshofes zur Einsatzstelle nachalarmiert. Nach Spannungsfreiheit konnte die stark beschädigte Laterne mittels Säbelsäge durch die Feuerwehr entfernt werden. Die Gefahrenstelle im Verkehrsraum konnte so in kurzer Zeit beseitigt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell