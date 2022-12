Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei zeigt an Silvester in Osthessen verstärkte Präsenz

Osthessen (ots)

Osthessen. Die osthessische Polizei setzt sich 365 Tage im Jahr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ein, selbstverständlich auch anlässlich des Jahreswechsels. Hierzu wird die osthessische Polizei jeweils auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmte, auf einem kommunikativen Ansatz beruhende Einsatzkonzepte umsetzen. Hierbei werden - mit Blick auf die Sicherheitslage - Lageerkenntnisse, Gefährdungsbewertungen und Schlussfolgerungen regelmäßig mit den Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder erörtert und Maßnahmenpakete miteinander abgestimmt. Außerdem steht die Polizei im engen Kontakt zu den städtischen und kommunalen Gefahrenabwehrbehörden, um lageangepasst umgehend reagieren zu können.

Im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Osthessen werden in der Silvesternacht verstärkt Fußstreifen in Uniform und in ziviler Kleidung unterwegs sein, um für einen friedlichen Verlauf des Jahreswechsels zu sorgen. Wir bestreifen Örtlichkeiten, an denen sich erfahrungsgemäß viele Menschen zum Feiern treffen und sind so für die Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartner und Helfer vor Ort.

Der Jahreswechsel wird oftmals in Verbindung mit dem Zünden von Böllern und Silvesterraketen begangen. Hierzu gibt ihre Polizei folgende Tipps:

- Entzünden Sie Feuerwerkskörper niemals in der Hand! - Achten Sie auf ausreichend Sicherheitsabstand zu Personen und Gebäuden! - Schießen Sie Raketen nur aus standsicheren Behältnissen ab! - Zum eigenen Schutz und dem der übrigen Feiernden gilt: Finger weg von Selbstlaboraten und nicht geprüften Feuerwerkskörpern!

(PB)

