POL-GT: Pkw-Diebstahl in Versmold

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Zwischen Freitag (21.10., 20.00 Uhr) und Sonntag (23.10., 14.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in die Turnhalle einer Kindertagesstätte und in die angrenzenden Räumlichkeiten der Einrichtung an der Julie-Steinfeld Straße eingebrochen. Zuvor versuchten sie vergeblich ein weiteres Fenster am Büro des Gebäudes einzuschlagen. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. ...

