Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Supermarktmitarbeiter überraschen Einbrecher - Festnahme

Sankt Augustin (ots)

Zwei Mitarbeiter eines Supermarktes an der Kölnstraße in Sankt Augustin-Hangelar fuhren auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz mit dem Auto am Mittwochmorgen (10.08.2022) gegen 05.20 Uhr am Haupteingang des Marktes vorbei. Dabei fiel ihnen auf, dass die Glasschiebetüren des Eingangs in einem merkwürdigen Winkel zueinander standen. Sie parkten das Auto und als sie nachschauen wollten, trafen sie direkt vor der Tür auf einen verdächtigen 43-Jährigen. Dieser stritt sofort ab, etwas damit zu tun zu haben und verschwand in einer Hofzufahrt.

Die Eingangsschiebetür des Supermarktes war nach innen aufgedrückt und mithilfe eines Pflastersteins blockiert worden, um durch den entstandenen Spalt in den Laden schlüpfen zu können. Vor der Tür stand eine mit diversen Spirituosen und einem Paket Eis am Stiel transportbereite Tragetasche. Der Wert der zurückgelassenen Beute liegt bei rund 250 Euro.

Die alarmierte Polizei durchsuchte den Innenhof, in dem der 43-Jährige verschwunden war und konnte den im Kreis Siegen-Wittgenstein gemeldeten Mann versteckt unter einem Anhänger finden. Der Tatverdächtige stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss und ein Vortest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Da der 43-Jährige dringend tatverdächtig wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls ist, wurde er vorläufig festgenommen. Nach einer Blutprobenentnahme und einer ersten Vernehmung musste er wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (Bi)

