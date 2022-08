POL-SU: Diebstahl von Motorrad und Pedelecs

Sankt Augustin (ots) - Ein 29-jähriger Siegburger versuchte am Montag (08.08.2022) zwei Laptops in einem Gesamtwert von rund 1800 Euro zu entwenden. Gegen 14:40 Uhr sah ein Mitarbeiter des Elektronikgeschäfts an der Rathausallee in Sankt Augustin den 29-Jährigen, wie dieser mit der Beute das Geschäft verließ. Als der Alarm auslöste, sei der Siegburger in Richtung Rolltreppe gelaufen. Als der Mitarbeiter ihm ...

