Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Handwerker erbeuten vierstelligen Betrag

Siegburg (ots)

Am Dienstag (09.08.2022) gegen 13:35 Uhr klingelte es an der Haustür einer 83-jährigen Siegburgerin. Ein unbekannter Mann stand vor der Tür und versuchte in die Wohnung zu gelangen. Da die 83-Jährige zunächst skeptisch war und es nicht wollte, versuchte sie ihn davon abzuhalten. Daraufhin drohte ihr der Mann, dass falls sie ihn nicht hereinlassen würde, sie eine Strafe vom Amt bekäme. Er sei von den Stadtwerken. Daraufhin ging sie mit ihm gemeinsam ins Badezimmer. Dort sollte sie den Wasserhahn aufdrehen und etwa 10 Minuten festhalten. Der Unbekannte verließ währenddessen das Badezimmer. Als die Siegburgerin ihr Badezimmer verließ, bemerkte sie, dass sie bestohlen wurde. In ihrem Schlafzimmer wurde ein Schrank aufgebrochen und eine Schatulle mit 1000 Euro Bargeld entwendet. Zudem wurden mehrere Ringe und Ketten gestohlen.

Nachdem sie den Diebstahl bemerkt hatte, lief sie umgehend zu ihrem Nachbarn und bat um Hilfe. Er konnte nur noch zwei Personen sehen, die in Richtung Kaiser-Wilhelm-Platz liefen.

In der Wohnung lagen ein verbogener Löffel und ein abgebrochenes Brotmesser. Des Weiteren konnte im Wohnzimmer ein offener Werkzeugkoffer, der zuvor im Küchenschrank stand, aufgefunden werden.

Vermutlich ließ der Unbekannte einen weiteren Täter in die Wohnung, während die 83-Jährige abgelenkt war. Anschließend versuchten sie mit dem Brotmesser und dem Löffel den verschlossenen Schrank im Schlafzimmer zu öffnen, was jedoch misslang. Aus diesem Grund gingen sie zu dem Werkzeugkoffer und entnahmen eines der Werkzeuge, womit sie den Schrank aufbrachen.

Die vermeintlichen Tatmittel wurden sichergestellt und der Spurensicherung übergeben.

Der unbekannte Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Er ist dicklich und war mit einer blauen Latzhose bekleidet.

Wer hat etwas Verdächtiges zwischen der Alfred-Keller-Straße und der Bonner Straße wahrgenommen und kann Angaben zu den Tätern machen? Kontakt unter 02241 541-3121.

Hinweise der Polizei:

Für Trickdiebinnen und Trickdiebe, die in Wohnungen aktiv werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Tricktäter sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. So denken sie sich immer neue Szenarien aus. Alle bekannten Täter-Arbeitsweisen lassen sich jedoch auf drei Grundmuster zurückführen: - das Vortäuschen einer offiziellen Funktion, die den Täter vermeintlich zum Betreten der Wohnung berechtigt. - das Vortäuschen einer Notlage, die scheinbar eine Hilfeleistung oder Unterstützung durch das Opfer in der Wohnung erfordert. - das Vortäuschen einer persönlichen Beziehung zum Opfer, die eine Einladung zum Betreten der Wohnung nahelegt.

Die Polizei rät: Lassen Sie sich von Handwerkern den Namen und den Grund der Arbeiten nennen und rufen Sie selbst bei der jeweiligen Firma an und lassen sich die Angaben bestätigen. Gleiches gilt auch für Wasserwerker, vermeintliche Polizisten, Rechtsanwaltsgehilfen.... Jeder mit lauteren Absichten ist Ihnen nicht böse. Bleiben Sie stets misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei über den Polizeiruf 110. Erstatten Sie auf jeden Fall Anzeige, wenn sie Opfer von Dieben oder Betrügern geworden sind. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell