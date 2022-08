POL-SU: Fahndungsrücknahme: 15-Jährige aus Lohmar ist wieder da

Sankt Augustin (ots) - Am Dienstag (09.08.2022), im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 18:00 Uhr, wurden ein rotes Motocross-Motorrad und zwei weiße Pedelecs der Marke Scott entwendet. Die Zweiräder befanden sich zuvor in einem Garten an der Hochmeisterstraße in Sankt Augustin. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf rund 4000 Euro. Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise an 02241 541-3321. (Re.) Rückfragen ...

mehr