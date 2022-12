POL-OH: Scheunenbrand

Vogelsbergkreis (ots) - Alsfeld. In der Straße "Fuldaer Tor" kam es am Donnerstagmorgen (27.12.), gegen 6.30 Uhr, auf dem Gelände einer Kleingartenanlage zum Brand von zwei Gartenhütten. Als die Feuerwehr Alsfeld am Brandort eintraf, standen die Hütten bereits in Vollbrand, sodass die Einsatzkräfte nur noch ein kontrolliertes Abbrennen gewährleisten konnten. Glücklicherweise wurden durch das Feuer keine Personen verletzt, es entstand jedoch circa 5.000 Euro ...

