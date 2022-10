POL-MR: Gestohlener Tiguan wieder da

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg - Einbruch in Gastronomiebetrieb In der Nacht zum Dienstag, 25. Oktober, zwischen 23 und 08 Uhr, drangen Einbrecher in die Filiale einer Fast-Food-Filiale in der Afföllerstraße ein. Aus dem Betrieb fehlt ein Wertgelass mit dem Bargeld in vierstelliger Höhe. Wer hat verdächtige ...

