Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Getränkehandel + Nachbar verhindert Einbruch + Mountainbike gestohlen + Parkplatzschranke beschädigt + Mit Reizgas angesprüht + Autodiebstahl + Alkohol und Drogen am Steuer + Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bürgeln - Einbruch in Getränkehandel

In der Nacht zum Freitag, 21. Oktober, kam es zu einem Einbruch in den Getränkemarkt in der Marburger Landstraße. Der oder die Täter beseitigten die Gitterstäbe und drangen dann durch das aufgehebelte Fenster ein. Sie durchsuchten die Räume und fanden und stahlen einen kleinen Würfeltresor, der nur wenig Wechselgeld enthielt. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen rund um das Einkaufszentrum am Ortsrand von Bürgeln gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Aufmerksamer Nachbar verhindert Einbruch

Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte zwei mutmaßliche Einbrecher, machte sich bemerkbar und trieb sie damit in die Flucht. Am Sonntag, 23. Oktober, um kurz vor 23 Uhr kletterten zwei komplett dunkel gekleidete Personen auf den Balkon einer Hochparterrewohnung eines Wohnhauses in der Dresdener Straße. Die beiden machten sich anschließend an der Balkontür zu schaffen. Die Fahndung nach den Personen blieb ebenso erfolglos wie der versuchte Einbruch in die Wohnung. Die Kripo ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit die zwei flüchtenden Personen gesehen? Wer kann sie näher beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Mountainbike aus der Garage gestohlen

Aus der Garage eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Voigt-Straße stahl ein Dieb ein mit einem Schloss gesichertes Cube-Mountainbike in den Farben Petrol und Rot. Das Cube Reaction Hybrid EXC 625 hat einen Wert von fast 2800 Euro. Der Diebstahl war zwischen 19 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag 23. Oktober. Wo ist seit spätestens Sonntagvormittag ein solches Rad aufgetaucht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Parkplatzschranke beschädigt

Die Polizei sucht nach der mutwilligen Beschädigung der Schranke an der Zufahrt zum Parkplatz des Savignyhauses in der Universitätsstraße nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Schaden muss vor Samstag, 22. Oktober, 12.15 Uhr eingetreten sein. Derzeit lässt sich nicht sagen, ob der Schaden durch ein Fahrzeug oder mutwillig durch eine Person verursacht wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Mit Reizgas angesprüht

Ein Mann besprühte in der Nacht zum Sonntag, 23. Oktober, gegen 01 Uhr, in der Schützenstraße plötzlich und unvermittelt und ohne jede vorangegangene Kommunikation zwei 24-Jährige mit Reizgas. Ein Rettungswagen transportierte die beiden Opfer zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Täter flüchtete von der Schützenstraße Richtung Geschwister-Scholl-Straße/Alte Kasseler Straße. Nach Angaben der Männer war der Täter schlank, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, mutmaßlich Anfang 20 Jahre alt und überwiegend dunkel gekleidet. Der Mann hatte kurze dunkle Haare und war den Angaben nach von ausländischer Herkunft. Wer war zur Tatzeit am Ortenberg rund um die Schützenstraße unterwegs? Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat den flüchtenden Mann gesehen und kann ihn weiter beschreiben? Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung des Mannes beitragen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wohra - Autodiebstahl

Vom Gelände eines Autohauses im Würfelweg verschwand zwischen 12 Uhr am Donnerstag und 15 Uhr am Freitag, 21. Oktober ein uranograuer VW Tiguan mit den Kennzeichen FKB-C 2912. Die Fahndung nach dem Auto blieb bislang erfolglos. Wer hat das Wegfahren oder den Abtransport des Autos beobachtet? Wer kann Hinwiese zum derzeitigen Standort des Autos geben? "Sollte das Auto gesehen werden, bitte Abstand halten und sofort die Polizei benachrichtigen" Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Alkohol am Steuer - Fahrer verletzt - Auto Totalschaden

Nach derzeitigen Informationen kam der 35 Jahre alte Fahrer in der Nacht zum Montag, 24. Oktober, gegen 03.25 Uhr, mit seinem Pkw auf der B 62 zwischen den Anschlussstellen Kirchhain Mitte und Kirchhain Ost von der Straße ab und überschlug sich dabei. Ein Rettungswagen transportierte den Fahrer zu weiteren Untersuchungen der augenscheinlich eher leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Totalschaden in fünfstelliger Höhe. Bei dem Unfall entstand zudem ein Schaden an Verkehrszeichen und mehreren Metern der Leitplanke Ein Alkotest des Mannes zeigte 2,59 Promille, sodass die Polizei den Führerschein sicherstellte und eine Blutprobe veranlasste.

Landkreis - Fahrten unter Drogeneinfluss

Nach diesem Wochenende (21/23 Oktober) stehen weitere drei Männer und eine Frau unter dem Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Fahrzeug gefahren zu haben. Betroffen sind ein 23 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters, den die Polizei in Stadtallendorf kontrollierte, eine 36 Jahre alte Autofahrerin nach einer Kontrolle in Kirchhain sowie ein 19-Jähriger und ein 23-Jähriger nach den Autofahrten in Marburg. Der 23-Jährige lehnte den Drogentest ab und konnte so die Verdachtsmomente nicht widerlegen. In den anderen Fällen reagierte der Drogentest jeweils positiv auf THC. Die Polizei veranlasste in allen Fällen Blutproben und verhinderte die Weiterfahrten.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Dautphe - Auto vor der Bäckerei beschädigte

Aufgrund der Spuren an der beschädigten hinteren rechten Tür schließt die Polizei eine Kollision durch ein anderes Auto aus und vermutet vielmehr eine Verursachung durch den Einkaufswagen oder auch ein anderes kleineres Fahrzeug wie z.B. ein Kinderfahrrad oder auch ein Kinderwagen. Der Schaden an dem betroffenen grauen Peugeot beträgt mehrere Hundert Euro. Zur Unfallzeit am Freitag, 21. Oktober, zwischen 13.15 und 14.15 Uhr parkte der Peugeot auf einem der Parkplätze vor der Bäckerei in der Gladenbacher Straße 44. Wer hat zur Unfallzeit entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweis geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell