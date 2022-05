POL-HRO: Mehrere Brände in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vortadt - Polizei geht von Brandstiftung aus

Rostock (ots) - Ein 62-jähriger Rostocker war am gestrigen Abend gegen 22:30 Uhr mit seinem Hund in Rostock Lütten Klein unterwegs, als er einen Feuerschein an einem parkenden PKW sah. Sofort eilte der aufmerksame Zeuge zu dem in der Rigaer Straße abgestellten Fahrzeug, an welchem bereits erste Flammen aufloderten. Dem Mann gelang es den Brand eigenhändig zu ...

