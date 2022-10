Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch + Zwei Brandsätze gefunden + Rollerdiebstahl + Schule beschmiert + Offene Autos-Dieb nutzt Gelegenheiten + VW Bus verkratzt + E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss + Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruch in Gastronomiebetrieb

In der Nacht zum Dienstag, 25. Oktober, zwischen 23 und 08 Uhr, drangen Einbrecher in die Filiale einer Fast-Food-Filiale in der Afföllerstraße ein. Aus dem Betrieb fehlt ein Wertgelass mit dem Bargeld in vierstelliger Höhe. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen oder Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe des Tatortes aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Zwei Brandsätze gefunden - Großeinsatz der Polizei

Zwei abgestellte Flaschen offenbar befüllt mit einer brennbaren Flüssigkeit, richteten keinen Schaden an, führten am Sonntagabend (23.Oktober) jedoch zu intensiven Ermittlungen und Maßnahmen der Polizei inklusive Hubschraubereinsatz.

Ein Spaziergänger mutmaßte einen Brandsatz und meldete der Polizei am Sonntag, 23. Oktober, um 17.33 Uhr, zwei Flaschen, die neben dem Lahnradweg entlang dem Krummbogen auf einem Betonsockel unterhalb der Bahnhofsbrücke standen. Nach ersten Überprüfungen handelte es sich tatsächlich um zwei mit mutmaßlich Benzin oder einer anderen brennbaren Flüssigkeit gefüllte Flaschen. Keiner der Brandsätze hatte sich entzündet, sodass es weder zu einem Personen noch zu einem Sachschaden kam. Personen hatte der Spaziergänger zur Zeit seiner Feststellungen nicht gesehen. Bei den ersten umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen setzte die Polizei nicht nur eine Vielzahl von Streifen, sondern auch einen Hubschrauber ein. Die Maßnahmen führten bislang weder zu weiteren Brandsätzen, noch zu festgestellten Feuern. Es ergaben sich zudem keine Hinweise zu verdächtigen Personen. Die Spurensuche und Sicherung an den sichergestellten Flaschen dauert an. Aufgrund der ersten Ermittlungen müssen die zwei Brandsätze am Sonntag, kurz vor der Entdeckung durch den Spaziergänger, also gegen 17.30 Uhr, dort abgestellt worden sein. Wer war zu dieser Zeit auf dem Lahnradweg zwischen Afföllerstraße und Krummbogen unterwegs? Wer hat das Abstellen der Flaschen auf dem Betonsockel beobachtet? Wem ist eine Person durch ein sonstiges verdächtiges Verhalten aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Rollerdiebstahl

Am Freitag, 21. Oktober, um kurz nach 08 Uhr stürzte ein 27 Jahre alter Mann mit seinem Motorroller. Er ließ das Zweirad direkt am Unfallort, am Amöneburger Kreisel, am Abzweig nach Schweinsberg stehen. Irgendwer schob den Roller dann auf den Parkplatz am Amöneburger Tor, wo man das Gefährt noch am Montag, 24. Oktober um 19.20 Uhr sah. Als der Besitzer den Roller am Montagabend holen wollte, war er weg. Der Roller hat einen Wert von mindestens 3000 Euro. Wer kann Angaben zum Verbleib der schwarzen Lambretta V 125 Spezial mit dem Kennzeichen MR-S 597 machen? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter - Schule beschmiert

Zwischen Freitag 21. und Montag, 24. Oktober, besprühten noch unbekannte Täter die Zugangstür und diverse Jalousien der Schule mit verbotenen und mit sexistischen Symbolen. Aufgrund des Hinterlassens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen hat der Staatsschutz der Kripo Marburg die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat am Wochenende an der Wollenbergschule in der Weinstraße entsprechende Beobachtungen gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Haddamshausen/Cyriaxweimar - Dieb nutzt Gelegenheiten

Ein Dieb streifte in der Nacht zum Dienstag, 25. Oktober, womöglich auf der Suche nach offenen Autos durch Haddamshausen. Bislang steht fest, dass er in der Haddamshäuser Straße und der Simmesackerstraße und in Cyraxweimar in der Cyriaxstraße Erfolg hatte. Der Dieb durchwühlte drei Autos und stahl was er fand. Ausweispapiere wurden später an einer Bushaltestelle gefunden. Wer hat in der Nacht in Haddamshausen verdächtige Personen gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - VW Bus verkratzt

Das mutwillige Verkratzen eines schwarzen VW Busses führte zu einem Schaden von wahrscheinlich mehreren Tausend Euro. Der Transporter stand zur Tatzeit zwischen 18.30 Uhr am Sonntag und 12 Uhr am Montag, 24. Oktober ordnungsgemäß geparkt vor dem Anwesen Im Brand 31. Wer hat in dieser Zeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Schaden an dem Fahrzeug im Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Marburg - E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Marburg kontrollierte am Sonntagnachmittag (23. Oktober) einen 18 Jahre alten E-Scooter-Fahrer und stellte dabei fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest reagierte auf THC und Kokain. Für den Mann endete die Fahrt mit der Kontrolle und die Begegnung mit der Polizei nach der notwendigen Blutprobe.

Stadtallendorf - Unfallflucht auf dem Spielplatzparkplatz in der Limburger Straße

Die Polizei Stadtallendorf bittet um sachdienliche Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Freitag 21 und Montag 24. Oktober auf dem Parkplatz des Spielplatzes in der Limburger Straße ereignet hat. In dieser Zeit entstand an einem dort geparkten grünen VW Tiguan ein Frontschaden von mehreren Hundert Euro. Das Kennzeichen ist eingedellt und die Stoßstange verkratzt. Weder steht ein Unfallhergang fest, noch gibt es Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Wer hat in der fraglichen Zeit auf dem Parkplatz ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Tiguan gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

