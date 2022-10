Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Während Angriff und Schlägen Rucksack entwendet - Bundespolizei ermittelt Tathergang mit Hilfe einer Videoauswertung

Dortmund (ots)

Gestern Morgen (23. Oktober) kam es im Hauptbahnhof Dortmund zu einem Angriff auf einen Mann und dessen Begleiterin durch einen 18-Jährigen. Dabei wurde der Rucksack der Frau von einem Unbekannten gestohlen.

Gegen 6 Uhr informierte der Zugbegleiter der S1 (Solingen-Dortmund) die Bundespolizei im Dortmunder Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung. Auf dem Weg zur S-Bahn am Bahnsteig zu Gleis 7, vernahmen die Beamten Schreie aus der Bahnhofshalle. Sie begaben sich unverzüglich zu den Toilettenanlagen. Der 32-jährige Geschädigte gab an, von einem 18-Jährigen geschlagen worden zu sein. Der Dortmunder stritt die Vorwürfe jedoch ab und deklarierte die Auseinandersetzung als eine Rangelei.

Der 32-jährige Dortmunder habe gemeinsam mit seiner 23-jährigen Freundin die S-Bahn von Bochum nach Dortmund Hauptbahnhof genutzt. Während der Fahrt seien sie auf eine dreiköpfige Gruppe, darunter auch der 18-Jährige, getroffen. Da sich das Dortmunder Paar von dem Trio aufgrund der enormen Lautstärke gestört gefühlt habe, haben sie diese angesprochen. Es sei zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, dann jedoch habe der Deutsche (18) den 32-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nach Einfahrt des Zuges im Dortmunder Hauptbahnhof habe das Paar diesen verlassen und sei den Treppenabgang in Richtung Haupthalle gegangen. Dort habe das Trio (18, 18, 19) auf die Deutschen gewartet und es sei erneut zu einer verbalen Streitigkeit gekommen. Dabei habe der 18-Jährige den 32-Jährigen und als seine Begleiterin sich schützend vor ihn gestellt habe, auch diese mehrfach gegen den Kopf geschlagen. Kurze Zeit später sei der Dortmunder festfehalten worden, während der 18-jährige Angreifer erneut auf ihn einschlug. Bei der Auseinandersetzung seien die Jeanshose und der Pullover des Geschädigten, sowie das Held der 23-Jährigen beschädigt worden.

Der 32-Jährige wies eine Schwellung am linken Auge auf, sowie eine starke Rötung des Bereiches. Eine ärztliche Versorgung lehnte er jedoch ab, da er einen Arzt am heutigen Tage aufsuchen wolle.

Eine Videoauswertung der Kameraüberwachung bestätigte die Aussage des Geschädigten. Dabei stellten die Bundespolizisten fest, dass der Rucksack der 23-jährigen Geschädigten von einem Unbekannten entwendet wurde. Die Deutsche hatte diesen während der Rangelei abgestellt, um ihrem Freund zu helfen. Ein Unbekannter, welcher augenscheinlich zu der Gruppe gehörte, nahm die Tasche an sich und flüchtete in Richtung Haupteingang, bevor die Beamten eintrafen. Am Bahnhofsvorplatz entnahm der Dieb mit einem weiteren Unbekannten mehrere Gegenstände aus dem Rucksack, bevor er diesen wegwarf. Dabei wurde unter anderem Bargeld, Bluetooth-Kopfhörer und diverse Karten, sowie eine Bankkarte entwendet. Die 23-Jährige fand ihren Rucksack schließlich in der Nähe eines Drogeriemarktes am Hauptbahnhof wieder.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgrund Ausnutzung der Hilflosigkeit ein.

