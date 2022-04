Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Restaurantmitarbeiterin angegriffen

Bocholt (ots)

Am Sonntag beschwerte sich ein Mann in einem Schnellrestaurant an der Straße im Königsesch so lautstark, dass ihn die Mitarbeiterin eindringlich bat, leiser zu sein. Daraufhin trat der Mann hinter den Tresen und verletzte die Geschädigte mit einem Kopfstoß gegen das Gesicht. Der Täter (ca. 40 Jahre alt, augenscheinlich südosteuropäischer / vorderasiatischer Herkunft, gut deutsch sprechend) verließ dann das Restaurant und fuhr in einem schwarzen BMW davon. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

