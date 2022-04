Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Fenster bleiben geschlossen

Einbrecher scheitern

Gronau (ots)

Viele Hebelspuren an verschiedenen Fenstern sind deutliche Zeichen für zweierlei Begebenheiten in Epe: Zum Ersten, Einbrecher haben versucht, gewaltsam in ein Wohnhaus an der Schillerstraße zu gelangen. Zum Zweiten, die Fenster hielten dem Einbruchsversuch stand. In das Innere gelangten die Täter nicht. Zu dem Geschehen kam es in dem Zeitraum zwischen Samstag, 19.03.2022, 12.00 Uhr, und Samstag, 02.04.2022, 14.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260.

