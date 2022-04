Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Auto nicht gesehen

Frontalzusammenstoß auf Kreuzung

Ahaus (ots)

Ein Leichtverletzter sowie zwei völlig demolierte Fahrzeugfronten sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Sonntag in Ahaus. Ein 18 Jahre alter Autofahrer aus Ahaus wollte von der Wessumer Straße nach links in die Arnoldstraße abbiegen, als ihm gegen 16.50 Uhr ein 21 Jahre alter Ahauser entgegenkam. Dieser wollte mit seinem Wagen aus Richtung der Graeser Straße kommend geradeaus in Richtung Wüllener Straße weiterfahren. Trotz einer Notbremsung kam es zur Kollision. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 21-Jährigen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen hatten die Airbags ausgelöst. Der Sachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell