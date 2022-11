Lübeck (ots) - Am Nachmittag des 22. November 2022 (Dienstag) kam es in einer Doppelhaushälfte in Göhl zu einem Schadenfeuer. Das Haus ist unbewohnbar. In dem Feuer kamen zwei Hunde zu Tode. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kriminalpolizeistelle in Oldenburg in Holstein aufgenommen. Kurz vor 16:00 Uhr des Dienstagnachmittags kehrte ein 72-jähriger Bewohner einer Doppelhaushälfte in Göhl nach dem Einkaufen ...

