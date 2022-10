Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionstag Einbruchschutz

Hildesheim (ots)

Am 30.10.2022 ist Tag des Einbruchschutzes. Dieser Tag wurde bereits 2012 ins Leben gerufen und soll Bürgerinnen und Bürger auf Gefahren hinweisen. Außerdem werden an dem kommenden Wochenende die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Dies bedeutet, dass es bereits in den späten Nachmittagsstunden dunkel ist und damit das Einbruchsrisiko steigt.

Aus diesem Grund informieren Mitarbeitende des Präventionsteams der Polizeiinspektion Hildesheim Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz. Aber auch alle anderen Fragen rund um Prävention werden von ihnen beantwortet. Der Stand wird am 29.10.2022 auf dem Marktplatz errichtet. In dem Zeitraum von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr können Bürgerinnen und Bürger mit den Beamtinnen und Beamten ins Gespräch kommen. Darüber hinaus wird das Präventionsteam zum Ende dieser und in der nächsten Woche temporär die Wohngebiete aufsuchen. Auch in Sarstedt werden Kollegen und Kolleginnen des Polizeikommissariats präventiv in Wohngebieten unterwegs sein.

Die Pressestelle der Polizei möchte den Bürgerinnen und Bürgern, die an den Informationsständen nicht erscheinen können, noch einige Tipps zum Einbruchschutz geben.

Tipps:

- Haus- und Wohnungstüren sollten Sie nicht nur zuziehen, sondern auch abschließen.

- Gekippte Fenster oder Balkon- beziehungsweise Terrassentüren sind Eintrittskarten für Einbrecher. Verschließen Sie immer Ihre Fenster und Türen.

- Bitte verstecken Sie Ihren Schlüssel nicht unter der Fußmatte oder dem Blumentopf. Die Einbrecher kennen diese Verstecke. - Tauschen Sie in Ihrer Nachbarschaft Rufnummern aus, falls Sie eine längere Zeit nicht zu Hause sind.

- Verdächtige Personen oder Fahrzeuge sollten Sie der Polizei melden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/16-mehr-sicherheit-in-unserem-viertel/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell