Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Eigentümer gesucht!!

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

Alfeld (bue) - Bereits am 23.10.2022, gegen 15.30 Uhr, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des PK Alfeld eine amtsbekannte männliche Person in der Winzenburger Straße in Alfeld kontrolliert. Die Person führte ein schwarzes Mountainbike, sowie einen grauen Müllsack mit diversen Kleidungsstücken mit sich. Nach bisherigen Ermittlungen scheint es sich dabei nicht um das Eigentum der kontrollierten Person zu handeln. Aus diesem Grund werden die Eigentümer der Gegenstände gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-91160) in Verbindung zu setzen. Ein Foto der Gegenstände befindet sich im Anhang.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell