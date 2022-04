POL-PPWP: Auto beschädigt

Polizeipräsidium Westpfalz

Unbekannte Täter haben am Dienstag auf einem Parkplatz in der Burgstraße ein Auto mutwillig beschädigt. Wie der Halter des Mercedes am anzeigte, wurde an seinem Pkw der Außenspiegel auf der Beifahrerseite abgetreten und der Kühlergrill eingetreten. Ebenfalls hatte der Lack an einigen Stellen Schäden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 05:30 Uhr und 6 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 369-2250 entgegen. |elz

