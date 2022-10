POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw in Hoheneggelsen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - In der Zeit vom 21.10.2022 bis zum 23.10.2022 kam es zu zwei Sachbeschädigungen an dem Kirchengebäude St.Nicolai in der Straße Am Mönchehof in Alfeld. Hierbei wurden durch den oder die mutmaßlichen Täter Laternen, ein Fahrradständer sowie Fliesen einer Treppe beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Wer sachdienliche Hinweise zu Personen, die sich im oben ...

mehr