POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Tatverdächtige nach Diebstahl auf Autobahnparkplatz festgenommen

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der vergangenen Nacht wurden von unbekannten Tätern in mehreren Straßen Scheiben an insgesamt fünf Autos eingeschlagen. An einem Nissan Micra, der in der Hildebrandstraße stand, wurden zwischen 22:00 Uhr und 06:40 Uhr die Heckscheibe sowie zwei Scheiben auf der Fahrerseite eingeschlagen. Im Hottelner Weg war ein nicht zugelassener Opel Corsa betroffen, der auf einem ...

mehr