Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Autofahrer beobachtet Unfallflucht

Polizei sucht Zeugen (29.09.2022)

Tuttlingen (ots)

Zu einer Unfallflucht gekommen ist es am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Stockacher Straße. Ein 66-jähriger Toyota Fahrer hielt an der Ausfahrt eines Einkaufsmarktes an, um auf die Stockacher Straße einzubiegen. Dabei streifte eine unbekannte Frau, die mit einem dunklen SUV unterwegs war, sein Auto beim Vorbeifahren an der rechten Vorderseite. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr die Frau davon. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder die Angaben zur Unfallflüchtigen machen können, sich bei der Polizei in Tuttlingen, Telefon 07461 941-0, zu melden.

