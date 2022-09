Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall verletzt (28.09.2022)

Konstanz (ots)

Einen Unfall mit einer Radfahrerin verursacht hat ein Autofahrer am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in einem Kreisverkehr auf der Brüel-/Gottlieber Straße. Ein 18-jähriger Fahranfänger fuhr mit einem Skoda Roomster in den Kreisverkehr ein und stieß mit einer 42-jährigen Radfahrerin zusammen, die sich bereits darin befand. Die Frau stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.

