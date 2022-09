Konstanz (ots) - Eine Unfallflucht begangen hat eine Autofahrerin am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Carl-Benz-Straße. Eine unbekannte Frau mit einem orange- bis braunfarbenen Kleinbus streifte beim Vorbeifahren einen geparkten Mercedes C 220 Kombi im Parkhaus. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr die Frau davon. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in ...

