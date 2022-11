Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein-Eutin

Auf E-Scootern unter Betäubungsmitteleinfluss in Eutin unterwegs

Lübeck (ots)

Am Dienstag (22.11.) kontrollierten Polizeibeamte zwei E-Scooter-Fahrer in Eutin. Beide standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

Gegen 21 Uhr fiel der Nachtstreife des Polizeireviers Eutin in der Holstenstraße ein E-Roller auf, der mit zwei Personen besetzt war. In der Kontrolle erkannten die Beamten bei dem 25-jährigen Ostholsteiner Anzeichen, die für die Einnahme illegaler Substanzen sprachen. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bestätigte die Einnahme verschiedener Betäubungsmittel. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten klärten Fahrer und Sozia außerdem darüber auf, dass das Fahren zu zweit nicht erlaubt ist und mit einem Verwarngeld in Höhe von 20 Euro geahndet werden kann.

Im weiteren Verlauf der Nacht kontrollierte dieselbe Besatzung einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Hospitalstraße. Auch er stand unter dem Einfluss berauschender Mittel, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet werden musste. Außerdem stellte sich heraus, dass das Gefährt kurz zuvor am Bahnhof entwendet worden war. Zur Klärung der Eigentumsverhältnisse erfolgte die Beschlagnahme und eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls.

Beide Fahrzeugführer müssen sich in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten, denn ein Elektrokleinstfahrzeug gilt rechtlich als Kraftfahrzeug. Das bedeutet, dass ab 0,5 Promille Bußgelder, Punkte und Fahrverbote verhängt werden können. Ab einem Wert von 1,1 Promille oder bei 0,3 Promille mit Ausfallerscheinungen kommen sowohl eine Strafbarkeit als auch der Führerscheinentzug in Betracht. In der Probezeit bzw. unter 21 Jahren gilt sogar ein absolutes Alkoholverbot. Gleiches gilt für das Führen eines E-Scooters unter dem Einfluss berauschender Mittel.

