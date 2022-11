POL-HL: HL-Innenstadt // Besuch des Lübecker Weihnachtsmarktes endete nach Körperverletzung im Gewahrsam

Lübeck (ots) - Die seit dem späten Samstagnachmittag, 19.11.2022, aus Lübeck vermisste Gabriele C. wurde am Mittag des 21.11.2022 auf dem Außengelände des UKSH in Lübeck tot aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden als Todesursache gibt es nicht. Die Medienvertreter:innen werden gebeten, das veröffentlichte Foto zu löschen. Rückfragen bitte an: ...

